Konya'da öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde öldü
KONYA Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Ahmet Acar, çalıştığı kütüphanenin girişinde ölü bulundu.
Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisinde bulunan Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesinde Kataloglama ve Sınıflama Hizmetinde Öğretim Görevlisi olan Ahmet Acar (50), sabah mesaiye gelen arkadaşları tarafından kütüphane merdivenlerinin yanında hareketsiz bir şekilde bulundu.
İlk belirlemelere göre darp izi yok
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk bulgularda herhangi bir darp izine ve kesici alet emaresine rastlanmadı.
Yürüyüş yaparak geldiği öğrenildi
Yapılan araştırmada, Bosna Hersek Mahallesi'nde ikamet eden Öğretim Görevlisi Ahmet Acar'ın spor maksadıyla zaman zaman üniversiteye yürüyüş yaparak geldiği öğrenildi. Son mesaisine de yaklaşık 25 dakika yürüyüş yaparak üniversiteye giden Ahmet Acar'ın mesaiye başlamadan kütüphane önünde bir süre dinlendiği güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.
Dinlenirken rahatsızlanıp aşağı düştü
Acar'ın dinlendiği sırada rahatsızlanıp yaklaşık bir buçuk metre yükseklikten merdivenlerin yanına düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği saptandı.