Konya'da öğretim görevlisi çalıştığı kütüphanenin girişinde öldü

İlk belirlemelere göre darp izi yok

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ahmet Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk bulgularda herhangi bir darp izine ve kesici alet emaresine rastlanmadı.