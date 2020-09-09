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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşımda "tam kapasite" açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre toplu taşımada yeni salgın düzenlemelerine gidildi. Bu kapsamda İstanbul ulaşımında aksama yaşanmaması için İBB, toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemlerinin pik saatlerde tam kapasiteyle hizmet vereceğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım araçlarında yeni önlemler kapsamında tam kapasiteyle ulaşım hizmeti verileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada, "8 Eylül'de yayımlanan genelge ile raylı sistem araçlarına yüzde elli ayakta yolcu alınması; metrobüs ve toplu taşıma otobüslerinde ise oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte biri kadar yolcu taşınması ilgili birimlere bildirildi'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

''İBB, insanların gidecekleri çabuk ve güvenli şekilde ulaşması için uyguladığı tedbirleri yeni dönemde de sürdürecek. Bu kapsamda İstanbul'da pik saatlerde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için toplu ulaşım hizmeti veren otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve deniz ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları titizlikle uygulanacak" 

Açıklamada, "İBB bağlı kuruluşlarından İETT, yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları için tedbirlerine devam edecek. 2 bin 623 araç filosuyla günlük 18 bin 614 sefer gerçekleştiren İETT, hat ve sefer planlamalarını gerçekleştirdiği erguvan renkli Otobüs AŞ ve Özel Halk Otobüsleri de dahil edildiğinde toplam 5 bin 599 otobüs ile günlük 45 bin 10 sefer yapacak. Bu hatlara ek olarak 614 metrobüs aracı ile 6 bin 600 sefer gerçekleştirilecek" bilgileri yer aldı.

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