Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturan vatandaşlar yineledi: Seferler arttırılsın

"Bu hastalık mutlaka bir gün bizi de bulacak"

Her sabah işe gitmek için metrobüs kullandığını belirten Bülent Yıldız, "Ben Çekmeköy'den Eyüpsultan'a gidiyorum. Her sabah metrobüsü kullanıyorum. Metrobüsler ve metrolar dolu. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor. Vatandaş biraz dikkat edecek, sefer sayıları artırılacak o zaman problem kalmaz. İnsanların biraz dikkat etmesi lazım. Sürekli endişeliyiz. Bu hastalık mutlaka bir gün bizi de bulacak" dedi.