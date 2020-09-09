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Arda'nın Mutfağı aşure tarifi nasıl yapılır sıralı malzeme listesi

Aşure günü 17 Eylül'de sona eriyor ve Safer ayı başlıyor. Peki şeflerin aşure tarifi nasıl, ünlü aşçı Arda Türkmen aşureyi nasıl yapıyor? En lezzetli aşure nasıl pişirilir? Aşure'ye konulacak malzemeler listesi ve Arda'nın Mutfağı aşure tarifi haberimizde.

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Aşure günü ile birlikte mutfaklarda en lezzetli aşureyi yapma telaşı da . başladı. En iyi aşure tarifi nasıldır en kolay aşure nasıl yapılır? Arda Türkmen'in aşure malzemeleri ve en lezzetli aşure tarifi haberimizde... Arda'nın Mutfağından gelen aşure tarifini sizlerle paylaşalım.

Arda Türkmen usulü aşure yapmak istiyorsanız aşağıdaki malzeme listesine bir göz atın. Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi bulunuyor. Aşureyi pişirmek için de önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Arda'nın Mutfağı'ndan çıkan aşure tarifi ve yapılışı şöyle;

AŞURE NASIL YAPILIR- ARDA'NIN MUTFAĞI TARİFİ: Akşamdan buğdayı suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 5 dakika kaynatın, kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

Sırasıyla içine haşlanmış nohutları kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri süzüp ilave edin. Portakal kabuğu rendesi, kuş üzümünü ilave edip karıştırın. Şekerini ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın.

Kuru kayısıları, tuzu ve vanilyayı ekleyin. Aynı zamanda incirleri küçük küpler halinde doğrayın ayrı bir kapta suda haşlayın süzün ve tencereye ilave edin. Sıcak olarak kaplara paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerlerini dilediğiniz malzemelerle süsleyip soğuk servis edin.

Aşure tarifi malzemeleri

3-4 su bardağı aşurelik buğday

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

20 adet kuru kayısı

½ su bardağı kuru üzüm ( sultaniye )

1 adet portakal kabuğu rendesi

10-15 adet kuru incir

1 paket vanilya

1 tutam tuz

4-5 su bardağı toz şeker

½ su bardağı kuş üzümü

Aşure tarifi : Üzeri için Malzemeler

Fındık
Ceviz
Kuş üzümü
Nar
Dolmalık fıstık
Tarçın

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