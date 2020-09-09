ABD'nin Irak'tan çekeceği asker sayısı belli oldu

ABD'nin 2003'te işgal ettiği Irak'tan asker çeken başkanlar arasında Donald Trump da yerini aldı. Ortadoğu'dan sorumlu komutanlık, Irak'taki 2200 Amerikalı askerin çekileceğini paylaştı...

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak'taki Amerikalı askerlerin sayısının 5200'den 3000'e indirileceğini, bunun eylül ayında gerçekleşeceğini duyurdu. McKenzie, konuşlanması sürecek askerlerin IŞİD'den arta kalan son unsurların kökünün kazınması için Irak güvenlik güçlerine yardım etmeye ve danışmanlık yapmaya devam edeceklerini söyledi...

ABD'de 3 Kasım seçimlerinin baskısı altındaki Başkan Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Irak'taki ABD askerlerini mümkün olduğunca çabuk geri çekmeyi planladığını teyit etmişti.

Trump'ın emriyle ocak ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzelenmesinden beri Irak'taki ABD askerlerinin varlığı, Washington-Bağdat ilişkilerinde önemli bir sorun haline geldi.

Irak meclisinin ABD'ye atıfla tüm yabancı askerlerin gönderilmesine yönelik kararı hükümet tarafından hayata geçirilmezken, protestolar, siyasi kriz ve hükümet değişikliği iç içe gelişti.

Suriye örneği gibi göstermelik kalacağı yönünde yorumlar yapıldı

İran'ı çökertmeye yönelik politikalar uygulayan Trump'ın diğer yandan tıpkı Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da tüm ABD askerlerini çekme açıklaması yapması, ilk örnekteki gibi bunun da göstermelik kalacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Kasım Süleymani suikastı sonrası Irak'taki ABD üslerine yönelik roket saldırıları tırmanışa geçerken, Trump yönetimi bunlardan İran'ı sorumlu tutuyor. Marttaki bir saldırıda iki ABD, bir Britanya askeri ölmüştü.