Koronavirüs salgınında korkulan oluyor! Gelen açıklamalar endişe yarattı
Tüm dünyaya yayılmış olan koronavirüs salgınıyla ilgili ülkeler üst üste rekor açıkladı.
Dünya koronavirüs salgınının pençesinde yaşamaya devam ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili veriler korku yarattı. Dünya genelinde bilanço hızla artmaya devam ederken birçok ülkeden gelen vaka ve ölüm sayıları yüzünden endişe giderek artmaya devam etti.
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Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 492 bin 982'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 592 bin 280 kişi sağlığına kavuştu. Dünya genelinde virüs nedeniyle 896 bin 926 kişi öldü.
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Dünyada Covid-19 tedavisi süren 7 milyon 3 bin 776 aktif vaka bulunuyor.
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Hindistan'da can kaybı rekoru
Hindistan'da son 24 saatte 1133 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, ülke en fazla ölüm kaydedilen günü yaşamış oldu.
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