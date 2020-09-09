Koronavirüs salgınında korkulan oluyor! Gelen açıklamalar endişe yarattı

Dünya koronavirüs salgınının pençesinde yaşamaya devam ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili veriler korku yarattı. Dünya genelinde bilanço hızla artmaya devam ederken birçok ülkeden gelen vaka ve ölüm sayıları yüzünden endişe giderek artmaya devam etti.