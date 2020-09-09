Milli Eğitim Bakanlığı 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme' (YLYS) kapsamında 394 alanda lisansüstü öğrenim görmek üzere 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderileceği açıklandı.

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1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumların uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor.

Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda yaklaşık 48 ülkede 4 bin 300 öğrenci bu bursundan yararlanıyor. Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber bu yıl ilk defa Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

750 öğrenci gönderilecek

2020 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında 54 farklı ülkede öğrenciler öğrenim görebilecek. Bu kapsamda, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrenci yurt dışına gönderilecek. Bu öğrenciler yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacak.

Başvurular 10-18 eylül arasında

Öte yandan burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi içiz azami hassasiyet gösterildi. 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM'nin Lisans Programları Tablosundaki 1123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının T.C. kimlik numarasını kullanarak yapmaları gerekiyor.