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Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar görevine döndü

MALATYA'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina sürecinin ardından görevine başladı.

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koronavirüsü yendi ve görevine başladı. Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar'ı tedavisinin ardından hizmet binası önünde personel çiçekle karşıladı.

Çınar, süreçte kendisini arayan ve mesaj atan vatandaş ile personele teşekkür etti.

Tekrar göreve başladığını belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Ülke, Malatya ve Yeşilyurt için hizmetlerimize yeniden başladık. Aile olarak bu süre zarfında çok zor günlerden geçip, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen yerine getirip ilaçlarımızı zamanında kullandık, beslenmemize dikkat ettik. Allah'a hamdolsun pazartesi günü yaptırdığımız testlerimiz negatif çıktı, bugün de yeniden göreve dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Çınar, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, "Rabb'im tüm insanlığı bu hastalıktan korusun. Dünyanın neresinde olursa olsun bu hastalıktan muzdarip herkesin Cenabıallah yardımcısı olsun. Şunu unutmayalım, koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadelerini kullandı.

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