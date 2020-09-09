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Bolu'da maske takmayanlara kesilen cezalar dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 2 bin 56 kişiye son 3 ayda 1 milyon 850 bin 400 lira para cezası kesildi.

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Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, son 3 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 2 bin 56 kişiye kişiye toplam 1 milyon 850 bin 400 lira idari para cezası kesti.

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