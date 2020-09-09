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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada; "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, " Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, video konferansı yöntemiyle katıldığı KKTC Ekonomik Örgütler Platformunda açıklamalarda bulundu.

KKTC hakkında açıklamalarda bulunan Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." ifadelerini kullandı.

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