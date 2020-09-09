BIST 1.100
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 468,55
HABER /  CHP
ADV Şimdi alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, “Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler hangileri? Rektörler duyurdu işte tam liste Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Motorine bir büyük indirim daha geldi! İşte indirimli litre fiyatı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yarın tüm Türkiye'de uygulanacak
Aile hekimlerinden zatürre aşısı çağrısı: Talebi karşılayamayız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 81 ilin Milli Eğitim müdürüyle görüştü talimatı verdi
Sinop'ta kaymakam ve belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Korona olan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımda! 24 saat çok kritik
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan KKTC mesajı
KKTC'de sert tedbirler geri döndü! Girişler durduruldu
Milli Eğitim Bakanlığı 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek
Diyarbakır annelerinin eyleminde bir aile daha evladına kavuştu sayı 16 oldu
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar görevine döndü
Taksi durağına beyzbol sopasıyla saldırdılar: Gözaltına alınanlar var
Yorumlar 23 yorum