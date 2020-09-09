CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, “Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.