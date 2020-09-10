Rektörler duyurdu uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler tam liste

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı duyuruldu. Uzaktan eğitime bazı bölümler dahil edilmedi. Alınan karar şöyle:

*"Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri, Tıp Fakültesinin 4. 5. ve 6. sınıfları, Muğla Sağlık Bilimleri ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Hemşirelik Bölümlerinin 4. sınıfları ve Diş Hekimliği Fakültesinin 1 ve 2. sınıfları dışında üniversitemizin tüm birimlerinde uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir."