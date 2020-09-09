CHP'de korona şoku! Faik Öztrak virüse yakalandı

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamada bulunan Faik Öztrak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Öztrak şu ifadeleri kullandı: “Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.”



