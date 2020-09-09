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Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!

Trabzonspor'un yeni transferleri Marlon ve Anders Trondsen, sakatlıkları nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.

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Trondsen’in durumunun ilk bulgulara göre ciddi olduğu, oyuncunun antrenman esnasında bir pozisyonda yere yığıldığı ve ayağından ses geldiğini söylediği öğrenildi. Durumu ise çekilecek MR'dan sonra belli olacak. Norveçli oyuncunun bağlarında bir sorun olmasında şüpheleniliyor.

Yeni transferlerden Marlon'un da arka adalesinde yırtık tespit edildi. 23 yaşındaki defan oyuncusunun yeniden bir MR'ı daha çekilecek.

Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceği çekilecek MR'ların ardından belli olacak.

Trondsen’in bu zamana kadar kariyerinde ciddi sakatlık bulunmazken takıma gelen herkesin sakatlık sorunu yaşaması endişelendiriyor...

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