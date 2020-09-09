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Bakan Albayrak'tan geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Sözcü Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Bakan Berat Albayrak, Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan Faik Öztrak'la ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden bir geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Faik Öztrak'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Bakan Berat Albayrak, Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim"
"Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

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