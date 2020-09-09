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Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil görevi bırakıyor

Kulüpler Birliği Vakfında başkan değişikliği yaşanıyor. Görevini bırakmak istediğini açıklayan mevcut başkan Mehmet Sepil, kararını vakfın üyelerine iletti. Başkanlık için ilk aday Ahmet Nur Çebi.

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12 Ağustos’ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfı seçiminde yeniden başkanlığa seçilen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevini bırakıyor. Kararını Süper Lig kulüp başkanlarına ileten Sepil, 1 hafta içinde başkanlıktan ayrılacak.

Vakıf, 16 Eylül’de yapacağı toplantıda istifa eden Mehmet Sepil yerine yeni başkanı belirleyecek. Başkanlık için öne çıkan isim Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi.

Süper Lig temsilcileri Çebi’yi başkan olarak görmek istiyor. Ahmet Nur Çebi ise aday olma konusunda kararsız. Beşiktaş Kulübündeki yoğun mesaisi nedeniyle adaylığı sıcak bakmayan Çebi, kararını vakfın 1 hafta sonra yapacağı toplantısında netleştirecek.

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