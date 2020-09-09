Almanya'dan Brexit anlaşmasına uyulması çağrısı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasını tek taraflı olarak değiştirerek müzakerelere 'ilave yük' getirmemesi gerektiğini belirterek, İngiliz hükumetinin ayrılık anlaşması hükümlerine uyması çağrısı yaptı.

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'nin ayrılık anlaşması hükümlerine uymasını istedi.

Brexit anlaşmasının 'onurlandırılması' gerektiğini belirten Altmaier, "Bu, müzakerelerin AB ve İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasının içeriğinde yapılan herhangi bir tek taraflı değişiklikten etkilenmemesi gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Altmaier, Brexit müzakereleri için tüm ihtimallerin kullanılması gerektiğine işaret ederek, bir anlaşmanın büyük ölçüde tarafların iyi niyetine bağlı olduğunu söyledi.