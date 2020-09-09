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Hulusi Akar Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile telefonla görüştü. İkilinin bölgesel konuları ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdikleri kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar'ın Kramp-Karrenbauer ile görüşmesinde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-KARRENBAUER ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

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