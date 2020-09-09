BIST 1.100
DOLAR 7,49
EURO 8,85
ALTIN 469,13
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Şimdi alın, Nisan 2021'de ödemeye başlayın

Trabzonspor, Manuel da Costa’nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor, Manuel da Costa’nın sözleşmesinin bedelsiz feshedildiğini borsaya bildirdi.

Abone ol

Trabzonspor Kulübü, Manuel Da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray, Peter Etebo transferini açıkladı
Norveç merkezli enerji kurumu, Karadeniz'de bulunan gazı teyit etti
Trabzonspor'da Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!
Sağlık Bakanı Koca sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti
BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Selçuk Bayraktar'dan bir müjde daha
Kılıçdaroğlu'nun avukatı koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Grip aşısı kaç para nerede ve kimlere grip aşısı yapılır?
Emine Beder aşure tarifi yapılışı malzemeler sırayla nasıl konur?
Yorumlar