Selçuk Bayraktar'dan bir müjde daha

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldığını söyledi.

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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, semalarda görev almaya hazırlanan Bayraktar AKINCI'nın bir aşamayı daha başarıyla geçerek onay aldığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Bayraktar AKINCI'nın Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldığını söyleyen Bayraktar, BAYRAKTAR AKINCI'nın göreve bir adım daha yaklaştığını ifade etti.

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı;