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Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti

İmam hatipliler hakkında yaptığı çirkin açıklamalar nedeniyle tepki toplayan Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.

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Haber Global'de Saynur Tezel'in moderatörlüğünde bir programa katılan yazar Erol Mütercimler, imamhatipliler hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı.

Uşşaki Tarikatı'nın lideri, Eyüp Fatih Şağban'ın, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunması sonrasında, tarikatların durumunun konuşulduğu programda Mütercimler, “İmam hatipten mezun olmuş olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor. Bakın cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız..." demişti.

Mütercimler'in bu sözleri toplumun büyük bir kesiminden tepki aldı.

Üniversite'den istifa etti
Daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyen Mütercimler hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hukuki işlem başlatıldı.

Açıklamalarına rağmen tepkilerin dinmemesi üzerine Mütercimler, kendisini disipline sevk eden Haliç Üniversitesi'nden istifa etti.

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