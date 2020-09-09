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Giresun'da mübaşir tartıştığı savcıyı tabancayla vurarak yaraladı

Anadolu Ajansı

GİRESUN'un Tirebolu Adliyesi'nde mübaşir Mustafa K., tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u tabancayla kolundan vurarak yaraladı. Ersoy, hastaneye kaldırılırken; Mustafa K., gözaltına alındı.

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GİRESUN'da mübaşir, Tirebolu Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u silahla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre; Tirebolu Adliyesi'nde görevli mübaşir M.K., adliye binası içerisinde tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Ersoy'a silahla ateş etti. Kolundan yaralanan Ersoy, kaldırıldığı Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

M.K.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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