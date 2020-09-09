Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

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ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi.

Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.