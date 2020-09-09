Çankırı'da karantina kurallarını ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yurtlara yerleştireceklerini belirtti.Abone ol
ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi.
Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Kıymetli Çankırı’lılar;— Abdullah Ayaz (@AbdullahAyaz78) September 9, 2020
Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terkeden corona virüs hastalarımız geri kalan karantina sürelerini Valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır. Lütfen #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uyalım.