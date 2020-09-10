Fenerbahçe, Vedat Muriç'i resmen duyurdu

Transferde hareketli dakikalar yaşayan Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in geleceği belli oldu. Kosovalı golcü için İtalyan ekibi Lazio'yla görüşmelere başlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Abone ol

Fenerbahçe, transferde hareketli dakikalar yaşarken günlerdir beklenen Vedat Muriqi hamlesi gerçekleşti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer için Serie A ekibi Lazio ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın S.S. Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Bonservis bedeli 17.5 milyon euro

İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Gelirin yüzde 15'i Rizeye gidecek

Muriqi transferinden elde edilecek gelirin yüzde 15'i, anlaşma gereği Kosovalı golcünün bir önceki kulübü Çaykur Rizespor'a verilecek.

37 gol attı

Fenerbahçe formasıyla oynadığı 36 maçta 17 gol atan Muriqi, Süper Lig kariyerinde çıktığı 11 maçta 37 gol, 14 asistlik performans üretti.