Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (9 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6837'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 284.943'e yükseldi. Bakan Koca ayrıca 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hasta olduğu bilgisini de verdi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 943 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 943 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 254 bin 188'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000’den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ: