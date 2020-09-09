Galatasaray, Peter Etebo transferini açıkladı

Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oghenekaro Etebo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

İmza sonrası Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulunan Etebo, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim."

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; futbolcunun kulübüne net 675.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre; kiralama süresi boyunca şirketimizin 7.500.000 euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 euro sabit transfer ücreti ödenecektir."