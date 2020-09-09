Galatasaray, Peter Etebo transferini açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına sarı-kırmızılı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.Abone ol
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oghenekaro Etebo'ya kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.
Galatasaray'a hoş geldin @etebo_karo! 🤜🤛 pic.twitter.com/jEVCNCnqUf— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020
İmza sonrası Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulunan Etebo, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle büyük ve tarihi bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımıza ve başkan yardımcılarımıza beni sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissettim. Sezon sonunda şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum. Bu vesile ile başkanımıza, tüm teknik kadroya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için bir kez daha teşekkür ederim."
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Yeni transferimiz Oghenekaro Etebo, kendisini bir yıllığına Galatasarayımıza bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreni Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'ın katılımıyla gerçekleşti. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mustafa Cengiz, yeni transferimizin savaşçı bir yapısının olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı olsun. Scout ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibimizin onayı doğrultusunda, gereken mali yapılanma içinde transferleri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarlarımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en optimum düzeyde karşılamak durumundayız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zorundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer. Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu emaneti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gelecek kuşaklara teslim etmek zorundayız. "Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karakteri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var. Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz. Allah utandırmasın."
Galatasaray Sportif A.Ş.'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre; futbolcunun kulübüne net 675.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre; kiralama süresi boyunca şirketimizin 7.500.000 euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Etebo kimdir?
Asıl mevkisi orta saha olan 24 yaşındaki Oghenekaro Etebo, 9 Kasım 1995'te Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu.
2015-16 sezonunda Portekiz'in Feirense takımına transfer olarak Nijerya'dan Avrupa'ya açılan Etebo, burada geçirdiği yarım sezonun ardından Las Palmas'e giderek La Liga tecrübesi edindi.
2018-2019 sezonu başında İngiltere'nin köklü ekiplerinden Stoke City'ye 7,2 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship Ligi'nde 45 maçta görev aldı.
Geride bıraktığımız sezonun ocak ayında İspanya'nın Getafe takımına kiralanarak La Liga'ya geri dönen Etebo, burada yarım sezonda 11 resmi maçta görev alarak kulübü Stoke City'ye geri döndü.
Oghenekaro Etebo'yu tanıyalım— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 9, 2020
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