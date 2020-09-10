Erdoğan ve Bahçeli 12 Eylül darbesini Yassıada’da lanetleyecek

12 Eylül darbesinin 40. yıldönümünde Yassıada’da yapılacak programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli katılacak. Adadaki bu etkinliğin ardından en kapsamlı program da 12 Eylül’de gerçekleşmiş olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 40. yıldönümünde “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nda düzenlenecek programa katılacak. 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde açılışı yapılan Yassıada’daki programda, 12 Eylül darbe süreci ve darbe yargılamaları ile ilgili bir sergi ve sempozyum da gerçekleşecek. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

Milliyet'in haberine göre; Yassıada’da 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıldönümünde “Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu” ve 12 Eylül darbesini anlatan sergi düzenlenecek. Sempozyumda “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” konu başlıklarında da değerlendirmeler yapılacak.

Darbe mesajları

Yassıada’daki programa devlet protokolü, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcileri davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılıp bir konuşma yapacağı programları TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de takip edecek. Programa eski Başbakan Tansu Çiller’in de davet edildiği bildirildi.

Erdoğan ve Bahçeli Yassıada’nın açılışını birlikte yapmıştı.

Sürece dair değerlendirme

Konuşmalara darbeye karşı mesajların damga vurması beklenirken Erdoğan’ın da 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbeleri ve 15 Temmuz darbe girişimine kadar gelen sürece dair bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.