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"Ben senin ninen sayılırım" diyerek yalvardı! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti

HİNDİSTAN'ın başkenti Delhi'de, 30'lu yaşlardaki bir kişi, tarlaya götürdüğü 86 yaşındaki kadına cinsel istismarda bulundu.

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Hindistan polisi, başkent Delhi'de 30'lu yaşlardaki bir kişinin 86 yaşındaki bir kadına tecavüzden gözaltına alındığı açıkladı. Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal'e göre olay Pazartesi akşamı meydana geldi. Adı açıklanmayan zanlı, sütçüyü bekleyen kadına bugün sütçünün gelmeyeceğini söyleyerek, kendisini süt alabileceği bir yere götürmeyi teklif etti.

Maliwal, zanlının bir tarlaya götürdüğü kadına tecavüz ettiğini belirterek "Kadın, 'Ben senin ninen sayılırım' diye yalvarıp ağladı ama adam acımasızca saldırmaya devam etti" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre kadının, çığlıklarını duyan köylüler tarafından kurtarıldığı ve zanlının yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi. Maliwal, dün kadını evinde ziyaret etti ve "yürek parçalayıcı" diye tanımladığı ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Elleri buruş buruştu. Anlattıklarını duyunca şok geçiriyorsunuz. Yüzünde ve vücudunun diğer yerlerinde morluklar var. Bana vajinal kanaması olduğunu söyledi. Büyük bir travma geçirmiş"

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