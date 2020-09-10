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Galatasaray Belhanda'dan kurtulmak istiyor

Galatasaray'da yönetim bir türlü gönderemediği Younes Belhanda için Oghenekaro Etebo transferini sonuçlandıran William D'Avila'dan yardım istedi.

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Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Younes Belhanda için son kozunu oynadı.

Sabah'ın haberine göre, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in satışını gerçekleştiren menajer William D'Avila, Onyekuru'dan sonra bir başka Nijeryalı oyuncusu Etebo'yu da Galatasaray'a getirdi.

Önceliği Avrupa
Sarı-kırmızılı yönetim, Etebo transferini bitiren William D'Avila'dan menajerliğini yaptığı Belhanda'ya da kulüp bulmasını istedi. Faslı oyuncunun önceliği, kariyerine Avrupa'nın üst düzey liglerde devam etmek.

3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr ihtimaline soğuk bakan 30 yaşındaki orta sahaya, William D'Avila Avrupa'da kulüp arıyor. Galatasaray, hem Belhanda'dan bonservis kazanmak hem de 3.3 milyon Euro maaşından kurtulmak istiyor.

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