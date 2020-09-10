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Malatya'da korona patladı vatandaş SMS ile uyarıldı! 15 gün boyunca dışarı çıkmayın

Koronavirüs salgını giderek tırmanırken, Malatya’da Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan vatandaşlara SMS gönderdi. SMS’lerde vatandaşlardan 15 gün boyunca gerekmedikçe sokağa çıkılmaması istendi.

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Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye genelinde de tırmanışta. Tüm Türkiye'de ev hariç her yerde maske zorunluluğu getirilirken, vakaların son günlerde ciddi oranda arttığı Malatya’da da çeşitli önlemler alınıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına kentteki tüm vatandaşların GSM hatlarına SMS gönderildi. SMS'lerde “Kıymetli hemşehrilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım" çağrısı yapıldı.

Daha önce il hıfzıssıhha kurulunca alınan karar gereği şehir merkezinde maske takmanın zorunlu olduğu Malatya’da ise, caddeler halen oldukça kalabalık. Maske kuralına harfiyen uyan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Maske takma zorunluluğunun doğru bir karar olduğunu da belirten vatandaşlar, işi olmayan kişilerin ise dışarı çıkmamaları gerektiğini savundu.

Gün boyu kentteki camilerde de namaz öncesi yapılan duyurularda gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi, pozitif tanısı konulan kişilerin ziyaret edilmemesi ve kurallara uyulması konusunda da uyarılar yapılıyor.

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