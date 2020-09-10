Sivas'ta çalışmayanlar korona oluyor! Son 6 ayda 150 kişi koronadan öldü!
SİVAS’ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten dolayı hayatını kaybederken, pozitif vakaların yüzde 70’inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti. Ölenlerin yüzde 36’sı ev hanımı yüzde 16’sı emekli yüzde 13’üde çocuk...
Sivas'ta koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs tehditi devam ediyor. Bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere ise kimi vatandaşlar uyarken kimileri ise aldırış bile etmiyor. Sivas’ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten dolayı hayatını kaybederken, pozitif vakaların yüzde 70’inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti.
Sivas Valisi Salih Ayhan, halk otobüsleri ile esnafları yerinde denetledi. Vali Ayhan, yolcuları ve esnafı korona virüs nedeniyle bulaş riskini azaltmaya yönelik alınan tedbirlere karşı uyarılarda bulundu. Öte yandan denetimlerde il genelinde 227 ekip 1917 personel katıldı. Sivas'ta bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı Covid-19 denetimi oldu.
Vali Ayhan, Sivas’ta genel manada tedbirlere uyulduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Bugün ülkemizde bizde ilimizde en kapsamlı en yoğun pandemi denetini gerçekleştiriyoruz. Sivas’ımız da bin 974 personel 227 ekiple şuan arkadaşlarımız sahada. Ek tedbirler aldık. Bu ek tedbirleri vatandaşa bildirmek hem de kurallara uyulmasını vatandaşımıza sağlamaktır."
"Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu meseleye vatandaşımız sahip çıkmadığı zaman başarı olmamız mümkün değil. Bizde sahadayız sürekli denetim halindeyiz. Sivas’ta genelde kurallarda uyulmasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplu taşımada, kafelerde, lokantalarda, düğünlerde bazen konvoyla oluyor, bunlar da arzu ettiğimiz seviyede değiliz.”