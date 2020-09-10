Sivas'ta çalışmayanlar korona oluyor! Son 6 ayda 150 kişi koronadan öldü!

Sivas'ta koronavirüs vaka ve ölüm sayıları açıklandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs tehditi devam ediyor. Bulaş riskini azaltmak için alınan tedbirlere ise kimi vatandaşlar uyarken kimileri ise aldırış bile etmiyor. Sivas’ta 6 ay içerisinde 150 kişi korona virüsten dolayı hayatını kaybederken, pozitif vakaların yüzde 70’inin ise çalışmayan kesimin olması dikkat çekti.