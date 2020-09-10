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Düzce ve Afyonkarahisar'da karantina ihlali yapanlar yurtlara alınacak

DÜZCE ve Afyonkarahisar'da, koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağı ve kaldıkları sürede masrafların da bu kişilerden tahsil edileceği açıkladı.

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Koronavirüs vaka sayılarının artması ile birlikte yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce ve Afyonkarahisar'da flaş bir karar alındı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, koronavirüs teşhisi konularak karantina ihlali yapan vatandaşların KYK yurtlarına alınacağını duyurdu. Vali Atay, kaldıkları sürede masrafların bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşları uyardı.

Atay, sosyal medya paylaşımında, "İlimizde toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Afyonkarahisar'da da yurtlara alınacaklar

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadesini kullandı.

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