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Pakdemirli müjdeleri sıraladı! Ödemeler yarın yatıyor genç ve kadınlara yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, genç ve kadın çiftçilere yüzde 50 hibe müjdesini açıkladı.. Pakdemirli ayrıca, '95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda, bu hafta Cuma günü 16.4 milyon lira, saat 18.00 itibariyle kira bedeli olarak ödenecek' dedi.

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Ülkemizde tarımsal işletmelerin büyük bölümünü oluşturan küçük aile işletmelerinin büyük işleme tesisi oluşturmak için ekonomik güçlerinin yeterli olamadığını belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda özellikle gençleri ve kadınları destekleyerek bu işletmelerin pazardaki paylarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu doğrultuda hibe müjdesi veren Bakan Pakdemirli, “Kırsal Kalkınma yatırırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardık” dedi.

Yüzde 50 hibe desteğinde öncelik tanınacak alanlar 

Bakan Pakdemirli yüzde 50 hibede öncelik tanınacak alanları da şu şekilde örnekledi:
“Genç ve kadın olması, kırsal da yaşıyor olması ve birincil tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürecek küçük ölçekli tesis kurmak istemeleri. Örnek işletmeler; Salamura yaprak tesisi, Bal İşleme ve Paketleme Tesisi, Sebze Meyve Kurutma Tesisi, İstiridye Mantarı Üretim Tesisi vb.”

Uzman Eller Projesi 81 ile yayılacak 

Bakan Pakdemirli ayrıca 4 ilde (Mardin, Düzce, İzmir, Amasya) pilot olarak uygulanan Uzman Eller Projesi’ni yeni dönemde 81 ile yayacaklarını da belirtti.

Yarın hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda, bu hafta Cuma günü 16.4 milyon lira, saat 18.00 itibariyle kira bedeli olarak ödenecek." ifadelerini kullandı. 

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