Serkan Kaya kimdir aslen nereli işte eşi Ayşegül Kaya ve çocukları

Son zamanların en iyi çıkış yapan arabesk şarkıcısı olan 43 yaşındaki Serkan Kaya'nın ekibinden bir kişi koronavirüs oldu. Bu haberin ardından Serkan Kaya ve 35 kişilik ekibi karantinaya girdi. Peki Serkan Kaya kimdir, aslen nereli, eşi Ayşegül Kaya, oğulları Çağan ve Destan Kaya kimdir?

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Arabesk ve fantazi müziğin son dönemlerdeki yükselişe geçen ismi Serkan Kaya'nın ekibinden bir kişi koronavirüse yakalandı. Bu gelişmenin ardından Afyon'da düğüne katılan Serkan Kaya ve 35 kişilik ekibi karantinaya girdi. Peki Serkan Kaya kimdir, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler...

Hafta sonu Afyon’da bir düğünde sahne alan Serkan Kaya’nın orkestrasındaki bir müzisyenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Müzisyenin aynı ortamı paylaştığı Serkan Kaya, tüm orkestra elemanları, menajerlik ve asistanlık ekibi dahil 35 kişi karantinaya alındı. Tüm ekibe uygulanan testlerin sonuçları bekleniyor...

Serkan Kaya kimdir: 2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur. 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

Serkan Kaya şarkıları

Senden Sonra Ben - 2000

Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

Gönül Bahçem - 2015

Miras - 2017