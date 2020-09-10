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Jandarma, uydu telefonu ile doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı

Demirören Haber Ajansı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde doğum sancıları başlayınca Yeşilöz Üs Bölgesi'ne başvuran Rızkıye İmaç'a, Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, uydu telefonu ile doğum uzmanından aldığı talimatlarla doğum yaptırdı.

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Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç'ın doğum yapmak üzere olduğunu söyledi. 

Bunun üzerinde üs bölgesinde sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, ekip ile birlikte ailenin kaldığı çadıra gitti. Selami Atalay, hamile kadına ilk müdahaleyi yapıp, ateşini ölçerek, ağrı kesici iğne yaptı. İmaç'ın ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak, ambulans talep edildi.

Ambulans gelmeden doğum yaptırdı
Ambulansın gelmesi beklendiği sırada İmaç'ın doğum sancıları arttı. Bunun üzerine uydu telefonu aracılığıyla doğum uzmanı doktor ile irtibat kuruldu. Sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, doğum uzmanından aldığı talimatlarla saat 13.40'ta erkek bebeğin doğumunu gerçekleştirdi. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebek ve annesi, genel kontrollerinin yapılması için ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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