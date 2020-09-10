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Beşiktaş'ta rota yeniden Kalinic

Beşiktaş, Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic'i yeniden gündemine alırken Hırvat golcü ile anlaşılamazsa Aboubakar transfer edilecek.

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Beşiktaş’ın daha önce görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic yeniden gündeme girdi.

32 yaşındaki golcünün transferi için pazarlıklar kaldığı yerden başladı. Aboubakar’la da görüşmelerini sürdüren yönetim, Kalinic 1,5 milyon avroyu kabul etmezse tercihini yıllık 800 bin avro isteyen Aboubakar’dan yana kullanacak.

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