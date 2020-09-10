Sezgin Erdoğan kimdir aslen nereli yaş yaşında şehit öldü?

İdlib'ten acı haber geldi ve Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi sonucu görevi başında şehit oldu. Tüm Türkiye'yi ve yakınlarını yasa boğan bu haberin ardından birçok vatandaş Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında vefat etti sorularının yanıtını araştırdı. İşte Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi ve ailesi...

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İDLİB'te görev yapan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kalp krizi sonucu görev başında şehit oldu. Hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan yapılan müdehalelere cevap vermedi ve şehit oldu. Kara haber eşine ve ailesine ulaştı. Birçok vatandaş Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir, aslen nereli ve eşi kimdir sorularının yanıtını araştırdı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz' ifadesine yer verildi. İşte, MSB'nin o açıklaması ve Tuğgeneral Sezgin Erdoğan hakkında bazı bilgiler...

MSB, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman silah arkadaşımız Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Sezgin Erdoğan kimdir: Uzun yıllardır TSK bünyesinde farklı rütbelerde görevler alan Sezgin Erdoğan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.