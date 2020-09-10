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Gaziantep'te bir günde 1696 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirlerine uyan yok! Kentte dün 1669 bugün de 1696 kişiye koronavirüs cezası kesildi.

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Gazinatep'te bir günde koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 1696 kişiye, 900'er lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 1696 kişi belirlendi. Polis ekipleri, tedbirlere aykırı hareket eden 1696 kişiye, 900'er lira idari para cezası uyguladı.

Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerini ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza kesilerek, işlem yapıldı. Polislerin tedbirlerin uygulanmasına yönelik kontrol ettiği 171 iş yerinden 1'ine yönelik de idari yaptırım uygulandı.

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