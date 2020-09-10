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2020-KPSS Ön Lisans geç başvuru günleri açıklandı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.

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Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı. Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek. Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak. 

ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (11 Eylül 2020) saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

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