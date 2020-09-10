Tesla hisseleri yüzde 21 düştü Elon Musk bir günde 16 milyar dolar kaybetti

Tesla hisseleri, bir günde yüzde 21 düşerek son 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Elon Musk, bir günde 16,3 milyar dolar kaybederek tarihe geçti.

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ABD'li üretici General Motors ile elektrikli otomobil üreticisi Nikola'nın ortaklık kurdu.Ancak bu ortaklık, Tesla'nın hisselerinin çakılmasına neden oldu.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı ve yüzde 21,06 değer kaybetti. Tesla'nın piyasa değeri de bir günde 81 milyar dolar eriyerek 309 milyar dolara geriledi.

Musk bir günde 16 milyar dolar kaybetti

Söz konusu düşüşle beraber Tesla CEO'sunun serveti de sadece 1 günde 16.3 milyar dolar eriyerek 82.2 milyar dolara geriledi. Elon Musk, bu düşüşle bir günde en çok para kaybeden insan unvanını kazandı.