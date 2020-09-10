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Ersay Üner kimdir kaç yaşında aslen nereli?

Yaptığı şarkılar ve aşk hayatı ile son günlerin konuşuşan ismi Ersay Üner'in hayatı merak konusu oldu. Son olarak Büşra Pekin'den ayrılan Ersay Üner 41 yaşında ve aslen. Konyalı. İşte Ersay Üner'in şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenleri.

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Söz yazarı ve besteci Ersay Üner sevgilisi Büşra Pekin ile ayrılmış ve bu haber günlerce magazin basınında konuşulmuştu.  Son günlerin merak edilen isimlerinden biri olan Ersay Üner'in hayatı araştırılıyor. Peki, Büşra Pekin'in eski sevgisi Ersay Üner kimdir, aslen nereli, şarkıları...

Ersay Üner 1978 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının müzisyen olması nedeniyle müzikle iç içe büyüyen Üner, 14 yaşında müzik yapabilmek için İstanbul’a taşındı.

İstanbul'a geldikten sonra Demet Akalın’ın ekibinde çalışmaya başladı. "Yürüdüm" şarkısıyla çıkış yapsa da Demet Akalın ile seslendirdiği "Yılan" şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı.

Uzun yıllardır Büşra Pekin'le olan birlikteliği 2019 yılının kasım ayında sonra erdi. Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.

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