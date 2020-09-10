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FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan 10 milyon dolarlık rüşvet iddiasına sert yanıt

Ekranlara veda eden ünlü gazeteci Fatih Portakal, FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldı' şeklindeki iddialara yanıt verdi. Portakal, iddialara ilişkin ''satılık değilim'' tepkisi gösterdi.

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Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde FOX Ana Haber'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal için önceki akşam veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Portakal'a sorulan soru damga vurdu.

"10 milyon dolar aldığın doğru mu?'' 

Koltuğu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal'a eski mesai arkadaşları sohbet sırasında "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.

Medyafaresi'nde yayınlanan görüntülerde bu soru üzerine kahkaha atan Portakal, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi. 10 milyon almışım. Bunu bile söylediler" sözleriyle yanıt verdi.

Soruya sosyal medyadan yanıt verdi 

Daha sonra sosyal medya hesabından bu soruya yanıt veren Portakal "En acayip senaryo da buydu! Satılık değilim" ifadelerini kullandı.

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Foto Galeri Selçuk Tepeli kimdir Fox Haber'e Fatih Portakal yerine geldi Galeriye Gözat
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