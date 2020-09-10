Sergen Yalçın'dan talimat: Dorukhan Toköz gitsin, Ozan Tufan gelsin!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz-Ozan Tufan takasına sıcak bakıyor.

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Yeni sezon öncesinde hem ligde hem de Avrupa’da önemli hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın’dan gelen rapor üzerine hareket eden Kara Kartal’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin Milli orta sahası Ozan Tufan için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Sarı- Lacivertliler’in bu sezon özellikle orta alana yaptığı; Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş gibi transferlerin ardından ilk 11’de görev şansı azalan 25 yaşındaki futbolcunun da Sergen Yalçın faktörü sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakabileceği belirtildi.

Bedavaya gitmeyecek

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunmaları sebebiyle Ozan için para yerine takasta oyuncu kullanmayı düşünen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu doğrultuda bu oyuncu için Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz’ü önerebileceği konuşuluyor. Maaşında beklediği kadar iyileştirme yapılmaması sebebiyle gelecek yıl sona erecek kontratını uzatmama kararı alan Dorukhan’ı bu şekilde değerlendirmeye sıcak bakan yönetim, böylelikle oyuncusunu seneye ücretsiz elinden kaçırmamış olacak.