Selçuk Tepeli kimdir Fox Haber'e Fatih Portakal yerine geldi

Fox Ana Haber bu akşam yeni sezona başlıyor. Fatih Portakal'ın bıraktığı koltuğa ise deneyimli gazeteci ve birçok derginin yayın yönetmenliğini yapmış isim Selçuk Tepeli oturacak. Medya kulislerinde şok etkisi yaratan bu haberin ardından Selçuk Tepeli'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Selçuk Tepeli kimdir, aslen nereli? Selçuk Tepeli evli mi, eşi ve çocukları kimdir?