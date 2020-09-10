Şanlıurfa'da korkunç olay! Şarj cihazı nedeniyle ağabeyini öldürdü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 önemli not paylaştı 'en gerçekçi çözüm bu' dedi

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Son dakika Haziran işsizlik rakamları açıklandı! Bir miktar artış var

Yunanistan Başbakanı Miçotakis tehdit etti: Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da