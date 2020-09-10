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Şanlıurfa'da korkunç olay! Şarj cihazı nedeniyle ağabeyini öldürdü

ŞANLIURFA'da 18 yaşındaki bir genç şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir genç tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü.

Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Halil İbrahim Demooğlu'nu gözaltına aldı.

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