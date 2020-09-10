Doğu Perinçek'in 'tarih' mezunu oğlu Dışişleri Bakanlığı'na 'memur olarak atandı

Doğu Perinçek'in küçük oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olarak atandı. Sadık Can Perinçek halen askerde ve Aralık ayında askerliğini bitirecek...

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olarak atandı. Tarih bölümünden mezun olan Can Perinçek'in halen askerde olduğu ve Aralık ayında askerliğini bitireceği öğrenildi.

“Aday Meslek Memurluğuna Atanmaya Hak Kazanan Asil Adaylar” listesinde 50’nci sırada yer alan Sadık Can Perinçek’in daha sonra büyükelçi olabileceği yorumu yapıldı.

Aralık'ta askerden dönecek...

Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek, geçen ay sosyal medyada yayımladığı mesajında oğlu Sadık Can Perinçek’in askerde olduğunu ve Aralık ayında döneceğini şu mesajla açıklamıştı: