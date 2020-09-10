BIST 1.098
DOLAR 7,49
EURO 8,87
ALTIN 468,82
HABER /  YEREL
ADV Sağlıklı ev konsepti Ormanköy ile başlıyor

İstanbul'da maske yerine peçete kullanan kişi denetimde yakalandı

Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'de polis, toplu taşıma araçları üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde ayakta yolcu alan minibüslerdeki ve İETT otobüsündeki yolcular başka araçlara aktarılırken takside yolcu olarak bulunan bir kişinin maske yerine peçete kullandığı görüldü. 

Abone ol

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı.

Eski Edirne Asfaltı'nda minibüs, otobüs ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde sürücü ve yolcular, koronavirüs tedbiri kapsamında alınan kararlara uyması, maske takma ve sosyal mesafeye kuralına dikkate etmesi konusunda uyarıldı. 

Maske yerine peçete

Denetimler sırasında durdurulan bir takside bulunan yolcunun maske yerine peçete kullanması polisleri görenleri şaşırttı. Maske yerine peçete kullanan yolcu, "Maskemi evde unuttum. Taksiye bindiğimde maske olup olmadığını sordum. Maske bulunmadığı için peçete kullandım" dedi. Maske yerine peçete kullanan yolcuya, polis maske verdi. Durdurulan bir başka taksi şoförünün maske takmadığını gören ekipler, maske takması yönünde uyarıda bulundu. Şoförün, kalp rahatsızlığından dolayı maske takmadığını söyledi. 

İETT otobüsündeki yoğunluk

Denetimler kapsamında İETT'ye ait otobüste ayakta fazla yolcu bulunması üzerine polis, "Biz nasıl önlem alacağız? Diyerek tepki gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde uyarıda bulunan polis, fazla yolcuları, bir başka otobüse aktardı. Sultangazi'de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan 2 minibüs sürücüsü ve maske takmayan bir taksi şoförüne 900'er TL para cezası kesildi.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 3 önemli not paylaştı 'en gerçekçi çözüm bu' dedi
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan 10 milyon dolarlık rüşvet iddiasına sert yanıt
Son dakika Haziran işsizlik rakamları açıklandı! Bir miktar artış var
Pakdemirli müjdeleri sıraladı! Ödemeler yarın yatıyor genç ve kadınlara yüzde 50 hibe desteği
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tehdit etti: Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da
Malatya'da korona patladı vatandaş SMS ile uyarıldı! 15 gün boyunca dışarı çıkmayın
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısında biraz daha zamana ihtiyacımız var
Dışişleri Bakanlığı'ndan Arap Ligi’nin kararlarına tepki
İran'da düşüşe geçen Kovid-19 vakaları Aşure törenlerinden sonra yeniden yükseldi
Faik Öztrak kimdir aslen nereli Faik Öztrak son durumu nasıl?
Tuğçe Kandemir kimdir kaç yaşında aslen nereli?
Yorumlar