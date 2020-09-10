İstanbul'da maske yerine peçete kullanan kişi denetimde yakalandı

SULTANGAZİ'de polis, toplu taşıma araçları üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde ayakta yolcu alan minibüslerdeki ve İETT otobüsündeki yolcular başka araçlara aktarılırken takside yolcu olarak bulunan bir kişinin maske yerine peçete kullandığı görüldü.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı.

Eski Edirne Asfaltı'nda minibüs, otobüs ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde sürücü ve yolcular, koronavirüs tedbiri kapsamında alınan kararlara uyması, maske takma ve sosyal mesafeye kuralına dikkate etmesi konusunda uyarıldı.

Maske yerine peçete

Denetimler sırasında durdurulan bir takside bulunan yolcunun maske yerine peçete kullanması polisleri görenleri şaşırttı. Maske yerine peçete kullanan yolcu, "Maskemi evde unuttum. Taksiye bindiğimde maske olup olmadığını sordum. Maske bulunmadığı için peçete kullandım" dedi. Maske yerine peçete kullanan yolcuya, polis maske verdi. Durdurulan bir başka taksi şoförünün maske takmadığını gören ekipler, maske takması yönünde uyarıda bulundu. Şoförün, kalp rahatsızlığından dolayı maske takmadığını söyledi.

İETT otobüsündeki yoğunluk

Denetimler kapsamında İETT'ye ait otobüste ayakta fazla yolcu bulunması üzerine polis, "Biz nasıl önlem alacağız? Diyerek tepki gösterdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde uyarıda bulunan polis, fazla yolcuları, bir başka otobüse aktardı. Sultangazi'de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan 2 minibüs sürücüsü ve maske takmayan bir taksi şoförüne 900'er TL para cezası kesildi.