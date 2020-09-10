Niğde'de karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
NİĞDE Valiliği, koronavirüs karantinasını ihlal eden kişilerin yurtlara yerleştirileceğini, masrafların da yine bu kişilerden tahsil edileceğini açıkladı.Abone ol
Kentte artan koronavirüs vakaları üzerine Niğde Valiliği, sosyal medya üzerinden duyuru yayınladı. Duyuruda, koronavirüs karantinasını ihlal eden kişilerin yurtlara yerleştirileceğini bildirdi.
Açıklamada, "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir. Lütfen tedbirlere uyalım" denildi.
📢DUYURU📢— T.C. Niğde Valiliği 🏡 #EvdeKal (@NigdeValiligi) September 10, 2020
İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır.
Yurtlarda kalma süresince oluşan masraflar da ayrıca kendilerinden tahsil edilecektir.
Lütfen tedbirlere uyalım pic.twitter.com/KZVMHOQnzw