Faik Öztrak kimdir aslen nereli Faik Öztrak son durumu nasıl?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve karantinada olduğunu twitter hesabından duyurdu. Sağlık durumu hakkında son bilgiyi veren Faik Öztrak iyiyim açıklaması yaptı. Bu haberin ardından Faik Öztrak kimdir aslen nereli eşi Nilgün Öztrak ve oğlu Orhan Öztrak kimdir soruları araştırıldı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 56 yaşındaki Faik Öztrak, twitter hesabından koronavirüse yakalandığını. Son sağlık durumu hakkında da bilgi veren Faik Öztrak gayet iyiyim diyerek sevindiren açıklamayı yaptı. Peki Faik Öztrak kimdir aslen nereli eşi Nilgün Öztrak ve oğlu Orhan Öztrak kimdir?

Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."

Faik Öztrak kimdir: Baba adı A. Orhan, anne adı Ayten'dir.

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisans yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) 1978 yılında göreve başladı. Bu kurumda, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanlığı, İktisadi Planlama Başkan Vekilliği, İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcısı olan Öztrak, 2001 krizinden hemen sonra Hazine Müsteşarı oldu. Bu dönemde Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlendi.

2003 yılında Hazine Müsteşarlığından ayrılan Öztrak, Milliyet gazetesinde ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuk öğretim üyeliği, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yaptı. 23.,24., 25., 26. ve 27. Dönemlerde Tekirdağ milletvekili seçilen Öztrak, 23. Dönem TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde, Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda yer aldı, Asambleye bağlı Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı yaptı. 24. Dönem TBMM'de NATO Parlamenter Asamblesi (NATO-PA) üyesi olan Öztrak, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinde bulundu. Halen NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

İngilizce ve Fransızca bilen Öztrak, evli ve bir çocuk babasıdır.