Halil Kumova çocukları kaç tane oğlu Doğan'ın annesi kimdir?

Türk sinemasının emektar oyuncularından biri olan Halil Kumova 64 yaşında çekimleri Malatya'da devam eden Zalo dizisinin setinde rahatsızlandı ve hastanede öldü. Bu haberin ardından birçok vatandaş Halil Kumova kimdir, aslen nereli ve ölüm sebebi ne sorularının yanıtını araştırdı.

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Türk sinemasına yıllarını vermiş oyunculardan biri olan Halil Kumova 64 yaşında öldü. Malatya'da çekimleri süren Zalo dizisi setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Halil Kumova yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi olarak ilk tetkiklerde zatürreye bağlı solunum yetmezliği sebebi gösterildi. 100'ü geçik film ve dizide rol alan Halil Kumova'nın hayatı ise merak konusu oldu. Peki Halil Kumova kimdir, evli mi, eşi ve çocukları kimdir?

Halil Kumova 37 yıllık eşi Semra Kumova'dan 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Çiftin Doğan Kumova adında bir oğlu var.

Halil Kumova kimdir: 23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelen Halil Kumova, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

Rol Aldığı Bazı Diziler:

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)

Tek Türkiye (Halil, 2007)

Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)

Son Yaprak (Yaver, 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)

Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)